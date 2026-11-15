Поддубный: киевский режим готовит террористические ячейки в Африке Поддубный: украинские боевики готовят террористические ячейки в странах Африки

Москва15 ноя Вести.Подразделения военных киевского режима готовят террористические ячейки в африканских странах. Об этом военный обозреватель Евгений Поддубный рассказал в интервью Евгению Попову, сообщает ИС "Вести".

По словам Поддубного, у Украины с 2015 года появились долгосрочные амбиции деструктивного влияния на иностранные государства.

Киевский режим в африканских странах готовит террористические ячейки для того, чтобы те воевали с российским Африканским корпусом и с армиями тех правительств, которые поддерживают российскую внешнюю политику сказал он

Ранее испанские СМИ сообщали, что боевики украинского батальона "Азов" (террористическая организация, запрещена на территории России) помогали испанским неонацистам готовить госпереворот в Мадриде.