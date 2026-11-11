Москва11 ноя Вести.Британские спецслужбы помогают набору и обучению на Украине неонацистов из других европейских стран для последующего создания очагов нестабильности в их государствах. Об этом заявил в интервью ИС "Вести" военный эксперт, доцент факультета международных экономических отношений Финансового университета при правительстве РФ Максим Казанин.

Он прокомментировал информацию о прохождении членами неонацистской группировки из Испании военной подготовки на Украине при участии украинского националистического полка "Азов" (запрещен и объявлен террористическим в России).

Набор наемников среди испанозычных стран и, в частности, в самой Испании осуществляется по трем линиям: прежде всего, по линии Нацгвардии Украины, по линии Службы безопасности Украины и по линии Генерального штаба Вооруженных сил Украины. То есть все эти три организации осуществляют поиск и подбор различного рода деклассированных элементов среди бандитов, преступных группировок и так далее. Помогают им в этом процессе, естественно, британские спецслужбы, британская разведка тоже оказывает им содействие отметил Казанин

Целью этого он назвал создание очагов нестабильности на территории европейских государств.

Для чего это делается? Для того чтобы британская корона, прежде всего, как основной бенефициар украинской военной машины и всего этого процесса могла создавать очаги нестабильности, напряженности на территории Европы и удерживать европейские государства от того, чтобы они консолидировались, каким-то образом укреплялись и составляли конкуренцию Соединенному Королевству. В этом плане, конечно же, очень хорошим инструментом является Украина, на территорию которой переносят все ... большее количество полигонов и учебных центров, на которых как раз и собирают различного рода представителей европейского, в том числе, неонацизма объяснил Казанин

Франция отправляет украинских инструкторов в Мали, чтобы они обучали управлению дронами местных членов террористических банд, сообщил ранее в интервью ИС "Вести" вице-президент комиссии по обороне переходного совета Мали Фусейну Уаттара.