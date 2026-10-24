Москва24 окт Вести.Украинские инструкторы участвуют в подготовке боевиков и операторов беспилотников в ряде африканских стран. Об этом заявил посол России в Буркина-Фасо Игорь Мартынов агентству РИА Новости.

Факт такой подготовки подтверждают компетентные органы стран региона Сахель, подчеркнул дипломат.

По информации компетентных органов Буркина-Фасо и стран Сахеля, украинские инструкторы активно участвуют в подготовке боевиков и операторов БПЛА сказал посол

По словам Мартынова, об участии Украины в терактах и нападениях на правительственные войска и объекты в Мали заявляют сами украинцы. Он также отметил, что власти Буркина-Фасо следят за деятельностью украинских военных специалистов, в том числе работающих с территории Кот-д’Ивуара.

Ранее агентство во ссылкой на источник в силовых структурах на востоке Ливии сообщало, что украинские инструкторы занимаются вербовкой и подготовкой уроженцев стран Африки с целью их использования против России.