Москва21 окт Вести.Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют собак-роботов и беспилотные платформы для доставки взрывчатых веществ в зоне специальной военной операции (СВО), заявил Герой России Александр Находкин в интервью ТАСС.

Виды и способы боевых действий в Донбассе претерпели серьезные изменения с начала СВО. Так, в 2014-2019 годах боевые действия вели "ружье к ружью", а сейчас это стало войной дронов, отметил Находкин.

Противник применяет технологии, причем не свои, а именно технологии Запада, который использует Украину в качестве поля для экспериментов. Сейчас уже есть собаки-роботы. Есть роботы, которые доставляют взрывчатые вещества [к позициям противника] на расстояние вытянутой руки приводит ТАСС слова Находкина

Российские войска также применяют передовые технологии в ходе СВО. Россия имеет самую сильную армию в мире, подчеркнул Герой России.

Страна приобрела настолько большой опыт за время СВО, что российская армия сейчас очень сильна заключил Находкин

Расчет беспилотных систем группировки войск "Днепр" уничтожил украинского сухопутного робота-минера в Херсоне, который проводил разведку и дистанционно минировал проезжую часть и тротуары.