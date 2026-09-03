Российский дрон уничтожил украинского робота-минера в Херсоне Военные группировки "Днепр" ликвидировали украинского робота в Херсоне

Москва3 сен Вести.Расчет беспилотных систем 18-й армии группировки войск "Днепр" уничтожил украинский наземный роботизированный комплекс в Херсоне. Об этом РИА Новости сообщил военнослужащий с позывным Виски.

В ходе воздушной разведки над островом Корабел операторы ударно-разведывательного дрона обнаружили роботизированную платформу ВСУ, которая проводила разведку и дистанционно минировала проезжую часть и тротуары.

Российские военные оперативно приняли решение о точечном сбросе боеприпаса с коптера, в результате чего сухопутный робот-минер был полностью уничтожен.