Москва25 октВести.Бойцы группировки войск "Днепр" Вооруженных сил России уничтожили наземных роботов снабжения украинской армии на правом берегу Днепра. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.
По словам главы региона, разведка обнаружила замаскированных колесных и гусеничных роботов, с помощью которых украинские боевики перевозили боеприпасы и другие грузы. Координаты целей передали операторам FPV-дронов, добавил он.
Серией ударов поражены роботизированные платформы нацистов и склад их снабжения. Боевики лишились части техники, обеспечивавшей доставку грузов на передовые позициинаписал Сальдо
Ранее Герой России Александр Находкин рассказал, что украинская армия использует собак-роботов и беспилотные платформы в зоне специальной военной операции, чтобы доставлять взрывчатые вещества.