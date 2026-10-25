Операторы БПЛА "Днепра" уничтожили наземных роботов ВСУ в Херсонской области Сальдо: ВС РФ уничтожили наземных роботов снабжения ВСУ на правом берегу Днепра

Москва25 окт Вести.Бойцы группировки войск "Днепр" Вооруженных сил России уничтожили наземных роботов снабжения украинской армии на правом берегу Днепра. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

По словам главы региона, разведка обнаружила замаскированных колесных и гусеничных роботов, с помощью которых украинские боевики перевозили боеприпасы и другие грузы. Координаты целей передали операторам FPV-дронов, добавил он.

Серией ударов поражены роботизированные платформы нацистов и склад их снабжения. Боевики лишились части техники, обеспечивавшей доставку грузов на передовые позиции написал Сальдо

Ранее Герой России Александр Находкин рассказал, что украинская армия использует собак-роботов и беспилотные платформы в зоне специальной военной операции, чтобы доставлять взрывчатые вещества.