Москва12 октВести.Российская группировка войск "Восток" с помощью расчетов самоходных артиллерийских орудий "Гиацинт-С" ликвидировала пункты управления беспилотниками, а также полевые склады с боеприпасами и оборудованием Вооруженных сил Украины в Запорожской области, сообщает Минобороны РФ.
Расчеты "Гиацинта-С" группировки "Восток" сожгли пункты управления БПЛА, а также полевые склады с боеприпасами и оборудованием ВСУ в Запорожской областиговорится в сообщении
Этой ночью российские военные поразили беспилотниками "Герань" локомотивы, задействованные в интересах ВСУ, в районах Одессы, Кривого Рога и Пятихатки в Днепропетровской области.
Подобное огневое воздействие напрямую подрывает транспортную устойчивость противника. Даже если сами железнодорожные пути остаются целыми, противник теряет способность эффективно управлять доставкой своих материальных ресурсовнаписал в своем Telegram-канале военкор Евгений Поддубный