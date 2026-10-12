Армия РФ уничтожила украинские пункты управления БПЛА в Запорожской области ВС РФ сожгли украинские пункты управления беспилотниками в Запорожской области

Москва12 окт Вести.Российская группировка войск "Восток" с помощью расчетов самоходных артиллерийских орудий "Гиацинт-С" ликвидировала пункты управления беспилотниками, а также полевые склады с боеприпасами и оборудованием Вооруженных сил Украины в Запорожской области, сообщает Минобороны РФ.

Расчеты "Гиацинта-С" группировки "Восток" сожгли пункты управления БПЛА, а также полевые склады с боеприпасами и оборудованием ВСУ в Запорожской области говорится в сообщении

Этой ночью российские военные поразили беспилотниками "Герань" локомотивы, задействованные в интересах ВСУ, в районах Одессы, Кривого Рога и Пятихатки в Днепропетровской области.