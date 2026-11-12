Российские дроны уничтожили в Херсоне пункт управления беспилотниками ВСУ Российские военные ликвидировали в Херсоне пункт управления "Птиц Мадьяра"

Москва12 ноя Вести.Расчет дроноводов группировки войск ВС РФ "Днепр" ликвидировал во временно подконтрольном киевскому режиму Херсоне отделение боевиков из подразделения ВСУ "Птицы Мадьяра". Об этом РИА Новости сообщил военнослужащий с позывным Приморск.

По его словам, которые подтверждает видеозапись объективного контроля, националисты укрывались в подземном пункте управления беспилотниками и были ликвидированы.

Расчет беспилотных систем (18-й общевойсковой армии группировки войск – прим. ред.) "Днепра" с помощью разведывательного коптера выявил подземный укрепленный замаскированный пункт управления БПЛА ВСУ и точным ударом FPV-дрона полностью его уничтожил. Пункт управления … был размещен в частной застройке жилого сектора города Херсон рассказал Приморск

Собеседник агентства добавил, что украинские боевики выгнали мирных жителей из этого района еще раньше, после чего обустроили там свои позиции.

Удар наносился после тщательной верификации цели. Никто из мирных жителей не пострадал добавил Приморск

8 ноября стало известно о переброске украинскими националистами в Харьковскую область элитных расчетов подразделений БПЛА — дроноводов из "Птиц Мадьяра" и "Ахиллеса".