ТАСС: ВСУ перебросили расчеты "Птиц Мадьяра" и "Ахиллеса" в Харьковскую область

Элиту беспилотных войск ВСУ перебросили в Харьковскую область ТАСС: ВСУ перебросили расчеты "Птиц Мадьяра" и "Ахиллеса" в Харьковскую область

Москва8 ноя Вести.Вооруженные силы Украины перебросили расчеты подразделений БПЛА "Птицы Мадьяра" и "Ахиллес" в Харьковскую область. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

По словам собеседника агентства, украинские боевики приняли соответствующее решение с целью наращивания интенсивности ударов по российскому приграничью.

В Харьковскую область переброшены расчеты элитных подразделений БПЛА ВСУ, такие как 414-я отдельная бригада беспилотных систем "Птицы Мадьяра" и 429-я отдельная бригада беспилотных систем "Ахиллес" сказал он

Вместе с тем в силовых структурах отметили, что пункт временной дислокации одного из расчетов "Птиц Мадьяра" уже был уничтожен в результате удара.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что Вооруженные силы России наступают на севере Харьковской области фронтом почти в 100 километров.