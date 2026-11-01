Москва1 ноя Вести.Украинские силы перебрасывают новые группы мобилизованных из учебных центров на харьковское направление. Об этом сообщает Telegram-канал "Северный ветер" в своем канале в MAX.

На харьковском направлении основные усилия были сосредоточены на уничтожении скоплений личного состава иностранных наемников в районе Харькова. Штурмовые группы "Северян" продолжают продвижение на участках наступления. Противник сосредоточился на обороне и перебрасывает новые группы мобилизованных из учебных центров говорится в сообщении

Согласно публикации, авиация ВКС России и расчеты беспилотников нанесли удары по скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах Харькова, Михайловского, Колодезного, Водяного, Каравана, Высокого, Новоселовки, Горяного, Гнилицы, Кирилловки, Великого Бурлука, Богодухова, Шелкоплясов, Приколотного и Обуховки.

Ранее ТАСС со ссылкой на данные Минобороны России сообщил, что с начала сентября по конец октября российские подразделения освободили в зоне проведения специальной военной операции 91 населенный пункт. По информации агентства, в сентябре под контроль российских военных перешли 52 населенных пункта, в октябре – еще 39.