Российские войска поразили ж/д состав с пограничниками под Харьковом

ВС РФ ударили по составу с украинскими пограничниками в Харьковской области Российские войска поразили ж/д состав с пограничниками под Харьковом

Москва29 окт Вести.Российские войска нанесли удар по железнодорожному составу с украинскими пограничниками в Харьковской области, среди них есть потери, сообщает Telegram-канал "Северный ветер", близкий к группировке российских войск "Север".

Отмечается, что авиация и беспилотники ВС РФ своими ударами поддерживают наступление подразделений группировки "Север", противник ожесточенно сопротивляется.

…Поражен ж/д состав с пограничниками 1 пого (бригада "Гарт"), которые направлялись для усиления позиций в Харьковской области говорится в сообщении

Уточняется, что удар нанесен в городе Берестин Харьковской области, среди личного состава украинских пограничников есть потери.

По данным "Северного ветра", дроны и авиация российских войск также ударили по скоплениям живой силы и техники ВСУ в районе Великого Бурлука, Мерефы, Голубовки, Никольского, Лобановки, Дергачей, Избицкого, Гнилицы Первой и Москалевки.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко сообщал, что российские войска усилили давление на подразделения ВСУ у Казачьей Лопани и Гоптовки, взяв под контроль Алисовку в Харьковской области.