Москва9 ноя Вести.Бойцы ВС России уничтожили украинский пункт управления БПЛА на дружковско-краматорском направлении, сообщил ИС "Вести" глава ДНР Денис Пушилин.

В частности, уточнил он, речь идет об эффективной работе бойцов подразделений Южной группировки войск.

Они ликвидировали пункт управления БПЛА и продолжают уничтожать наземные роботизированные комплексы, которые противник использует для снабжения сообщил Пушилин

Также, заявил глава ДНР, на этом направлении бойцы ВС РФ уничтожили полевой склад боеприпасов противника.

В самой Дружковке, а также в районе Веролюбовки идут ожесточенные сражения заявил Пушилин

Ранее сообщалось, что мотострелки 6-й дивизии группировки "Южная" на краматорско-дружковском направлении продвигаются в сторону Дружковки. Здания и подвалы в населенных пунктах зачищают от так называемых "ждунов", смирившихся с перспективой плена.