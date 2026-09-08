ВС России уничтожили авиабомбой ФАБ-1500 подземную базу "Птиц Мадьяра" в Херсоне Российская авиабомба ФАБ-1500 разрушила подземную базу "Птиц Мадьяра" в Херсоне

Москва8 сен Вести.Российская армия ударом авиабомбой ФАБ-1500 уничтожила в оккупированном Киевом Херсоне крупную подземную базу, в которой размещались иностранные наемники Вооруженных сил Украины (ВСУ), боевики террористического подразделения "Птицы Мадьяра" и цеха по сборке дронов, заявил военнослужащий с позывным Механик в интервью РИА Новости.

Авиация ВС России успешно нанесла удар ФАБ-1500 по крупному подземному объекту украинских террористов, расположенному на острове Корабел в Херсоне​​​. Целью стал крупный подземный пункт размещения личного состава, оборудованный комнатой управления БПЛА и цехами для сборки и ремонта беспилотников различных типов приводит РИА Новости слова Механика

В подземной базе укрывались боевики и наемники ВСУ, а также террористы украинского подразделения "Птицы Мадьяра".

Оккупированный украинскими войсками Херсон находится на правобережье Днепра. Российская армия освободила 75% площади Херсонской области, которая вошла в состав России по итогам референдума, проведенного в сентябре 2022 года.