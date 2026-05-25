Москва25 мая Вести.Украинский элитный батальон операторов БПЛА "Птицы Мадьяра" обеспечивают киевским формированиям преимущество на ряде направлений, рассказал советник главы ДНР Игорь Кимаковский в интервью ИС "Вести".

Если говорить о тех направлениях, где противник нас превосходит, то это, как правило, беспилотные подразделения Мадьяра. Это преступник, на которого зуб практически у всех наших беспилотчиков есть такой серьезный. Я думаю, что в конечном итоге ему это отыграется… И только на этих направлениях, где есть такие профессиональные отряды, они качеством берут. По количеству я бы не сказал