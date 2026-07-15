СМИ сообщили об уничтожении одного из штабов "Птах Мадьяра" Mash: ВС РФ уничтожили штаб бригады "Птахи Мадьяра" в Херсонской области

Москва15 июл Вести.Вооруженные силы России уничтожили один из полевых штабов 414-й отдельной бригады беспилотных систем украинской армии "Птахи Мадьяра", откуда координировались удары по трассе "Новороссия" из Ростовской области в Крым. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации канала, удар нанесен с применением авиабомбы ФАБ-3000.

Авиабомба попала по базе 414-й бригады ВСУ в районе села Карабелов южнее Херсона. Именно это подразделение управляло атаками на бензовозы, идущие по маршруту в Крым говорится в публикации

Как утверждает Mash, в результате удара были ликвидированы около 60 украинских боевиков.