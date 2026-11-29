Москва29 ноя Вести.Заслуженный артист РФ Дмитрий Дюжев в интервью Борису Корчевникову для ИС "Вести" рассказал, почему решил отрастить бороду.

Я был на Валааме и впечатлился валаамскими монахами. Это было мое первое посещение, впечатлила борода - такая пышная, кудрявая, как облако. И моя жена, с которой мы вместе уже больше 20 лет, тогда сказала: "Если ты когда-нибудь отрастишь бороду, я тебя еще больше буду любить". Поэтому это и мечта жены, моей куколки-красавицы