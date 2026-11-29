"Идеальный мир": Дюжев рассказал, почему хотел уйти в монастырь в юности Актер Дюжев рассказал, почему в юности хотел уйти в монастырь

Москва29 ноя Вести.Заслуженный артист РФ Дмитрий Дюжев в интервью Борису Корчевникову для ИС "Вести" рассказал, что увидел в монастыре тот идеальный мир, который ему когда-то снился.

Мне в детстве снился идеальный город, в котором все люди друг друга любят, нет злобы, нет споров, нет конфликтов. Там все друг друга поддерживают, все живут с радостью. И я понимал, что это какая-то утопия, нет таких городов. И когда впервые я зашел в монастырь Иоанна Богослова, я тогда увидел этот идеальный мир, скрытый за толстыми стенами монастыря поделился актер

Дмитрию Дюжеву на тот момент было 22 года. И он тогда стал нести послушание в монастыре, чтобы добиться разрешения на постриг.

Я пришел к настоятелю и задал вопрос: "Когда вы меня можете постричь? Я хочу жить вместе с вами". Выслушав меня, настоятель очень спокойно сказал: "Нужно нести послушание. Я тебя благословляю на такое послушание: найти свою женщину как очаг любви к Богу и образовать свою малую церковь". Я не мог ослушаться, я принял как есть, хотя сердце обливалось слезами рассказал артист

Его брак с Татьяной Зайцевой длится уже почти 20 лет. Пара воспитывает двух сыновей: 18-летнего Ивана и 11-летнего Дмитрия.