Москва29 ноя Вести.Заслуженный артист РФ Дмитрий Дюжев в интервью Борису Корчевникову для ИС "Вести" впервые подробно рассказал, что произошло в тот день, когда его отец решил покончить жизнь самоубийством.

Отец актера Петр Дюжев покончил с собой в 2002 году. Это произошло после смерти его дочери Анастасии, сестры Дмитрия Дюжева, которая скончалась от лейкемии в 12 лет. По словам артиста, отец тяжело переживал утрату дочери и начал злоупотреблять алкоголем.

Несчастье как будто бы разлучило маму и папу. Пошла очень тяжелая пора. Они остались одни, я был в Москве. И у них начался очень тяжелый период. Они были сплоченными и сильно верили, что она выживет. И когда этого не случилось, вся сила веры, вся сила любви, вся сила терпения обнулились. Возможно, открылись уже какие-то проблемы, накопившиеся за эти годы. Они не разошлись, но мама в какой-то момент оставила папу, уехала к бабушке. Она говорила, что очень тяжело находиться вместе и что она боится, что папа в какой-то страсти, в гневе может быть очень страшен рассказал Дмитрий Дюжев

В 1990-е годы Петр Дюжев оставил актерскую профессию и ушел в бизнес: открыл небольшое кафе и продуктовый магазин "Настенька".

Это был тяжелый период расставания с мамой. Она не отвечала взаимностью и закрылась с бабушкой, не пускали его какое-то время, а ему не хватало родного человека, с кем разделить трагедию смерти дочери. Все мои разговоры о православной точке зрения на наши души не доходили до него. Я просил молитв, я заказывал молебны, чтобы облегчить папину тяжбу, но он не хотел ничего слышать, он сильно пил. И это было с такой периодичностью, что он то пропадал, запивал, то возвращался рассказал актер

Однажды Дюжева-старшего потеряли из виду, он не приходил в магазин, не связывался с женой. И тогда решили взломать дверь его квартиры.

Было видно на кухне, что стоит распечатанная бутылка, рюмочка приготовлена, но он не выпил. Видимо, эмоциональное состояние было такое тяжелое. Хотелось заглушить себя, свою боль. Ничего не помогало. Бога он не пускал. Я его просил. Возможно, пришло осознание, что кровь выливается, и уже приходит осознание, что ты умираешь, и он захотел попросить о помощи. Он дополз до телефона, снял трубку, но не смог набрать номер. Он пополз после этого в спальню, как бы к маме рассказал артист

Он добавил, что отец любил читать Сергея Есенина, и многие произведения знал наизусть. Последним стихотворением, которое Петр Дюжев прочитал, стало "До свиданья, друг мой, до свиданья…". Считается, что именно эти строки Есенин написал накануне гибели.

Дмитрий Дюжев узнал о смерти отца по телефону от матери, тогда он уже жил в Москве.