Константин Райкин рассказал о последнем визите в больницу к тяжелобольной сестре Константин Райкин о сестре: Екатерина обладала даром божественной доброты

Москва6 ноя Вести.Дочь народного артиста СССР Аркадия Райкина, заслуженная артистка РСФСР Екатерина Райкина обладала даром божественной доброты. Слова ее брата, художественный руководитель Российского государственного театра "Сатирикон", народного артиста РФ Константина Райкина приводит ТАСС.

Многие пытаются быть добрыми и многие эту доброту в себе и в самом деле носят. Но то, что представляла собой Катя, - что-то несравнимое. Желание принести другому радость… Я не знаю больше таких людей… Прежде всего она ассоциируется у меня с этим необъяснимым, божественным качеством поделился он

Последние дни жизни Райкина тяжело страдала в больнице, рассказал Константин Аркадьевич. Семья не знала, как ей помочь. Навещая ее, брат пытался отвлечь сестру от переживаний воспоминаниями о детстве и юности. В последнюю встречу Екатерина Аркадьевна рассказала, что ей стыдно за их детские обиды и ссоры.

Артистки не стало 3 ноября. Церемония прощания с Екатериной Райкиной прошла 6 ноября в Высшей школе сценических искусств Константина Райкина.