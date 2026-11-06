Церемония прощания с Екатериной Райкиной проходит в Москве

В Москве прощаются с Екатериной Райкиной Церемония прощания с Екатериной Райкиной проходит в Москве

Москва6 ноя Вести.В Москве началась церемония прощания с дочерью народного артиста СССР Аркадия Райкина Екатериной Райкиной, скончавшейся в возрасте 88 лет, сообщает РИА Новости.

Прощание началось в 10.30 мск в Высшей школе сценических искусств (ВШСИ) Константина Райкина, куда пришли десятки человек.

Тело артистки кремируют, а урну с ее прахом захоронят на Новодевичьем кладбище говорится в сообщении

Райкина родилась 5 апреля 1938 года в Ленинграде. Окончила Театральное училище имени Щукина и была принята в труппу Театра Вахтангова, в котором прослужила около 50 лет.

Она сыграла Софью в "Дамах и гусарах", Люсиль в "Мещанине во дворянстве", Зелиму в "Принцессе Турандот" и других.