После прощания тело Екатерины Райкиной будет кремировано После церемонии прощания тело Екатерины Райкиной кремируют

Москва4 ноя Вести.После церемонии прощания тело дочери народного артиста СССР Аркадия Райкина, актрисы, заслуженной артистки РСФСР Екатерины Райкиной будет кремировано. Об этом в беседе с ТАСС рассказали в семье актрисы.

Прощание с Екатериной Райкиной пройдет 6 ноября, ориентировочно в 11.00, в Школе Райкина. Затем состоится отпевание в церкви иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость"на Ордынке… Будет кремация приводит агентство слова своей собеседницы

Екатерина Райкина родилась в апреле 1938 года в Ленинграде. Окончила Театральное училище имени Щукина и была принята в труппу Театра Вахтангова, в котором прослужила около 50 лет. Впервые вышла на сцену в 12 лет, появившись в спектакле "Отверженные" в роли Козетты.

Актриса ушла из жизни 3 ноября в возрасте 88 лет.