Москва4 нояВести.После церемонии прощания тело дочери народного артиста СССР Аркадия Райкина, актрисы, заслуженной артистки РСФСР Екатерины Райкиной будет кремировано. Об этом в беседе с ТАСС рассказали в семье актрисы.
Прощание с Екатериной Райкиной пройдет 6 ноября, ориентировочно в 11.00, в Школе Райкина. Затем состоится отпевание в церкви иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость"на Ордынке… Будет кремацияприводит агентство слова своей собеседницы
Екатерина Райкина родилась в апреле 1938 года в Ленинграде. Окончила Театральное училище имени Щукина и была принята в труппу Театра Вахтангова, в котором прослужила около 50 лет. Впервые вышла на сцену в 12 лет, появившись в спектакле "Отверженные" в роли Козетты.
Актриса ушла из жизни 3 ноября в возрасте 88 лет.