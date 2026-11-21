Сын Владимира Устинова Денис рассказал, что отец переживал смерть жены Сын актера Устинова Денис: отец не оправился после смерти супруги

Москва21 ноя Вести.Заслуженный артист России Владимир Устинов тяжело переживал смерть жены, рассказал его сын Денис корреспонденту aif.ru.

Мужчина уточнил, что его родители прожили вместе более 50 лет.

Год назад ушла моя мать. Отец поменялся, сломался весь, начал сдавать на глазах, он просто отключился вообще от жизни. Они расписались в феврале 1969 года, были своего рода рекордсменами, в творческой среде такие крепкие браки — все-таки редкость пояснил он

Денис Устинов также уточнил, что его отец страдал заболеванием легких и раком желудка.

Владимир Устинов родился 1 апреля 1942 года в Верещагино Пермской области. Работал в Кизеловском театре драмы, Пермском ТЮЗе. С 1974 года и до конца жизни служил в Рязанском ТЮЗе. Скончался 20 ноября в Рязани в возрасте 84 лет. Его похоронят на Успенском кладбище.