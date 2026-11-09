Москва9 нояВести.Старший сын ушедшего из жизни в 2025-м актера Владимира Симонова почтил память отца в годовщину смерти артиста. Соответствующий пост Василий Симонов разместил на своей странице в соцсети.
Год... Как ж мне тебя не хватает. Как же без тебя не смешно. Прорвемся, люблю тебя!написал сын артиста
Актер Симонов был в браке четыре раза. По данным из открытых источников, у него четверо детей. Его сын Василий Симонов тоже стал актером.
Владимир Симонов умер 8 ноября 2025 года в возрасте 68 лет. Причиной смерти СМИ назвали сердечную недостаточность.