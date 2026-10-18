"Я бы не останавливался": актер Логинов рассказал о желании завести еще детей Актер Виктор Логинов признался, что хочет еще детей

Москва18 окт Вести.Российский актер театра, кино, телевидения, озвучивания и дубляжа Виктор Логинов рассказал в интервью ИС "Вести" о желании завести еще детей.

По словам 51-летнего артиста, в его возрасте жизнь только начинается.

Честно сказать, положа руку на сердце, я бы, наверное, еще не останавливался. Мне 51 год… Жизнь как будто бы начинается сказал Логинов

Также актер признался, что считает себя "очень нежным" отцом.

Виктор Логинов был женат четыре раза, о его разводе с последней женой СМИ сообщили в этом году. У актера четверо родных детей – три сына и одна дочь. Младшему исполнилось 15 лет, а старшей дочери 32 года. В 2023 году у Логинова родился внук.