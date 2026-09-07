Москва7 сен Вести.Жене российского актера Станислава Бондаренко Ауирике пришлось экстренно рожать четвертого ребенка. Девочка появилась на свет раньше срока. Об этом артист сам рассказал журналистам, его слова приводит KP.RU.

Бондаренко пояснил, что не смог присутствовать на родах, поскольку все проходило ночью.

Я уже увидел их только утром. Жена чувствует себя хорошо… Все прекрасно. Имя придумали. Имя нашей малышки будет Аида. пояснил актер

Ранее Бондаренко рассказал, какое необычное хобби свело его с Аурикой и почему распался его первый брак с Юлией Чиплиевой.