Актер Логинов рассказал о семейной атмосфере во время съемок "Счастливы вместе" Актер Логинов о съемках "Счастливы вместе": мы были поглощены творчеством

Москва18 окт Вести.Во время съемочного процесса сериала "Счастливы вместе" все тесно взаимодействовали друг с другом и были поглощены творчеством. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказал российский актер театра, кино, телевидения, озвучивания и дубляжа Виктор Логинов.

Семейная атмосфера на съемочной площадке, как отметил он, является заслугой каждого участника проекта.

Я считаю, что здесь заслуга была каждого, потому что здесь даже не танго, а русский народный хор. Если в танго нужны двое, то для русского народного хора нужен весь коллектив. Конечно же, мы целиком и полностью были поглощены друг другом, нашим творчеством, совместным обсуждением, мы проводили очень много времени друг с другом, что у нас просто не было особо выбора. Мы оказались в этой подводной лодке. И с честью проплыли на ней, передружились заявил Логинов

Актер признался, что во время съемок возникали конфликты, однако их удавалось спокойно решать.

Иначе мы бы столько времени не снимали заключил он

Также в интервью ИС "Вести" Логинов рассказал о своем желании завести еще детей. У 51-летнего актера уже есть четыре ребенка - три сына и одна дочь.