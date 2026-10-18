Актер Логинов о памятнике Гене Букину: народная тропа еще не заросла

Виктор Логинов рассказал, как часто приходит к памятнику Гене Букину Актер Логинов о памятнике Гене Букину: народная тропа еще не заросла

Москва18 окт Вести.Памятник персонажу Гене Букину в Екатеринбурге пользуется популярностью – народная тропа еще не заросла. Об этом ИС "Вести" рассказал российский актер театра, кино, телевидения, озвучивания и дубляжа Виктор Логинов, исполнивший роль Букина в сериале "Счастливы вместе".

Артист признался, что только за 2026 год несколько раз подходил к памятнику.

Я его в этом году два или три раза уже навещал, и вот сейчас, буквально сегодня вечером, опять уезжаю на Урал, и, возможно, опять подойду. Люди ходят, натирают туфлю... Народная тропа пока еще не заросла отметил Логинов

Скульптура "Гена Букин" находятся в Екатеринбурге на пешеходной улице Вайнера. Она была установлена в 2011 году.

Ранее актер в интервью ИС "Вести" рассказал о семейной атмосфере во время съемок сериала "Счастливы вместе". По его словам, она сложилась благодаря каждому участнику съемочного процесса.