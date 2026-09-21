Москва21 сен Вести.Автор памятника экс-мэру Москвы Салават Щербаков изобразил Юрия Лужкова во время общения с людьми. О концепции скульптуры народный художник России рассказал в интервью ИС "Вести".

По словам скульптора, памятник изначально планировался не пафосный, не величественный.

И мы знаем, что Юрий Михайлович был человек очень контактный и добрый. Он как бы беседует с людьми. И здесь сделан такой амфитеатр, там будут люди сидеть, отдыхать. И он как бы в беседе с ними находится, и он улыбается. Были мысли, как его сделать лучше - в кепке или без кепки. Потому что без кепки более узнаваемо получается, и мы даже делали два варианта, но потом вот этот бренд его - кепка - все-таки она победила сообщил Салават Щербаков

Место для памятника тоже выбрано не случайно, сообщил народный художник РФ.

Здесь напротив находится Университет управления московский, его детище. И это некий такой московский дворик. Это не какая-то площадь или что-то проездное. Дворик, кстати, благоустроен в связи с этим памятником. Здесь был такой газон-полупустырь, протоптанная дорожка, а здесь вот аллейки появились. Такая легкая в каком-то смысле уютная ситуация добавил скульптор

Щербаков уточнил, что родные Лужкова были соавторами идеи для памятника. Также автор рассказал, что рассматривалась другая идея для скульптуры. На ней Юрий Лужков должен был энергично идти вперед.

Первое, что приходило на ум — это интеллектуальный и энергичный. Вот два сочетания. А здесь внесено было, что он еще общительный и добрый. Вот это очень важно. Общительный и добрый, и энергичный, и интеллектуальный сказал Щербаков

Ранее в Большом Сухаревском переулке в Москве состоялось торжественное открытие монумента бывшему мэру столицы Юрию Лужкову.

21 сентября исполнилось 90 лет со дня рождения Лужкова.