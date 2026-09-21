Памятник бывшему мэру столицы Юрию Лужкову появился в Москве В Москве открыли памятник бывшему мэру столицы Юрию Лужкову

Москва21 сен Вести.В Большом Сухаревском переулке в Москве состоялось торжественное открытие монумента бывшему мэру столицы Юрию Лужкову. Об этом сообщает ТАСС.

21 исполнилось 90 лет со дня его рождения.

Памятник расположен около Академии Управления, и это неслучайно, заявил председатель Московской городской Думы Алексей Шапошников. Юрий Михайлович действительно является олицетворением политика, управленца, отметил он.

Неслучайно, что памятник находится около академии управления. Он будет являться назиданием всем будущим управленцам, которые собираются работать в московском городском хозяйстве сказал Шапошников

Глава Мосгордумы назвал бывшего столичного градоначальника "примером того, как служить своему любимому городу, как служить москвичам, как быть настоящим москвичом".

Лужков был мэром столицы с июня 1992 года по сентябрь 2010 года​​​.