Путин: жизнь и свершения Лужкова вписаны в историю Москвы и России

Свершения Лужкова вписаны в историю Москвы и России, заявил Путин Путин: жизнь и свершения Лужкова вписаны в историю Москвы и России

Москва21 сен Вести.Жизнь и свершения бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова вписаны в историю столицы и всей России, заявил президент РФ Владимир Путин в телеграмме участникам торжественного мероприятия в честь 90-летия со дня рождения Лужкова. Текст телеграммы опубликован на сайте президента.

Российский лидер отметил, что Лужков стал градоначальником в самом начале 90-х годов – в сложный период глубоких реформ.

Лужков чувствовал требования времени, смог наладить эффективное управление городом, направлял работу своей команды на развитие Москвы. Он действовал как патриот России, отстаивал ее традиционные, исторические ценности, помогал морякам-черноморцам, жителям Крыма и Севастополя, подчеркнул президент.

Уважаемые друзья! Сегодня Юрию Михайловичу Лужкову исполнилось бы 90 лет​​​. Его жизнь и свершения вписаны яркими страницами в историю нашей столицы и всей страны заявил Путин

Ранее в Большом Сухаревском переулке Москвы был торжественно открыт памятник Лужкову. По словам председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова, этот монумент станет назиданием всем будущим управленцам, которые собираются работать в городском хозяйстве столицы.