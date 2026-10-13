Певец Дмитрий Колдун об отношениях с женой: выбираю быть с ней уже 25 лет

Певец Дмитрий Колдун раскрыл секрет 25-летних отношений с женой Певец Дмитрий Колдун об отношениях с женой: выбираю быть с ней уже 25 лет

Москва13 окт Вести.Певец Дмитрий Колдун поделился в соцсетях ранней фотографией со своей на тот момент еще будущей супругой Викторией, с которой сейчас они вместе уже 25 лет. В разговоре с MK.RU артист рассказал, как им удается столько лет сохранять семью.

Пара познакомилась еще в школьные годы: Виктория училась в девятом классе, а Дмитрий — в 11-м. молодые люди стали дружить и через некоторое время их общение переросло в романтические отношения. Расписалась пара спустя 10 лет отношений, рассказал Дмитрий. Артист признался, что и в их паре были кризисы и конфликты.

Конечно, общение за 25 лет было совершенно разное. Поначалу это такая юношеская влюбленность, потом уже более зрелый возраст и более зрелые чувства. Сейчас мы и друзья, и партнеры, и, конечно, муж и жена поделился певец

Он отметил, что есть много стереотипов насчет отношений между людьми из шоу-бизнеса, и Дмитрий хотел на своем примере продемонстрировать, что если влюбленные захотят быть вместе, если они будут терпимы друг к другу, станут уважать друг друга, "то все в этом мире возможно".

Ты просто делаешь свой выбор каждый день. Выбираешь быть с тем человеком, которого для себя нашел, или не выбираешь. Вот я так выбираю уже 25 лет заключил артист

Важным составляющим идеальной семьи является доверие, рассказала ранее ИС "Вести" клинический психолог, доктор психологических наук Мария Киселева. По ее словам, без доверия невозможно построить отношения. Киселева обратила внимание, что проявляется доверие в бытовых вещах, таких как общий бюджет, воспитание детей и уважение интересов партнера.