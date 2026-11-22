Москва22 ноя Вести.Квентин Тарантино стал многодетным отцом. В семье 63-летнего режиссера родился третий ребенок. Сына режиссеру подарила его 43-летняя жена, израильская певица Даниэлла Пик.

Также Тарантино и Пик воспитывают шестилетнего сына Лео и четырехлетнюю дочь Адриану.

Квентин Тарантино и его жена, Даниэлла Пик, невероятно рады сообщить, что у них родился третий ребенок. Это мальчик! сообщил режиссер журналу People

Тарантино и Пик познакомились в 2009 году. После двухлетнего романа пара рассталась. Но в 2016 году режиссер и певица воссоединились. Свадьбу пара провела в Лос-Анджелесе в особняке режиссера в 2018 году.

До встречи с Пик Квентин Тарантино заявлял, что не собирается жениться. У него было много романов, в том числе с Софией Копполой и Мирой Сорвино. С Умой Турман Тарантино связывает многолетняя дружба.