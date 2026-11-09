Джулиан Ассанж и его жена Стелла сообщили о рождении дочери

Джулиан Ассанж и его жена сообщили о рождении третьего ребенка Джулиан Ассанж и его жена Стелла сообщили о рождении дочери

Москва9 ноя Вести.Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж и его супруга Стелла сообщили, что снова стали родителями. Соответствующий пост они разместили в соцсети X.

Своим постом пара проинформировала о рождении дочери, которая стала их третьим общим ребенком. На опубликованном фото Ассанж держит новорожденную на руках, лицо ребенка прикрыто эмодзи в виде сердца. Он поставил хештег #sheshere ("Она здесь").

В свою очередь Стелла Ассанж написала в посте:

Так счастлива и очень устала... Она такая милая... и громкая! Спасибо за все сообщения!

Более подробной информации не приводится.

Джулиан и Стелла Ассанж в сентябре объявляли, что готовятся снова стать родителями.

Отношения Джулиана Ассанжа, обвиненного властями США в раскрытии секретной информации, и его адвоката Стеллы Моррис начались во время пребывания основателя WikiLeaks в посольстве Эквадора в Лондоне. В 2017 и 2019 годах родились их сыновья. В 2022 году Джулиан Ассанж и Стелла Моррис поженились в британской тюрьме Белмарш. В июне 2024 года Ассанж вернулся в Австралию после сделки с властями США, где воссоединился с семьей.