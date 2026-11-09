Москва9 нояВести.Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж и его супруга Стелла сообщили, что снова стали родителями. Соответствующий пост они разместили в соцсети X.
Своим постом пара проинформировала о рождении дочери, которая стала их третьим общим ребенком. На опубликованном фото Ассанж держит новорожденную на руках, лицо ребенка прикрыто эмодзи в виде сердца. Он поставил хештег #sheshere ("Она здесь").
В свою очередь Стелла Ассанж написала в посте:
Так счастлива и очень устала... Она такая милая... и громкая! Спасибо за все сообщения!
Более подробной информации не приводится.
Джулиан и Стелла Ассанж в сентябре объявляли, что готовятся снова стать родителями.
Отношения Джулиана Ассанжа, обвиненного властями США в раскрытии секретной информации, и его адвоката Стеллы Моррис начались во время пребывания основателя WikiLeaks в посольстве Эквадора в Лондоне. В 2017 и 2019 годах родились их сыновья. В 2022 году Джулиан Ассанж и Стелла Моррис поженились в британской тюрьме Белмарш. В июне 2024 года Ассанж вернулся в Австралию после сделки с властями США, где воссоединился с семьей.