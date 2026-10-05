Глава ФБР Кэш Патель женился на певице, которая моложе его на 18 лет Глава ФБР Кэш Патель женился на молодой певице

Москва5 окт Вести.Глава Федерального бюро расследований (ФБР) США Кэш Патель и кантри-певица Алексис Уилкинс вступили в законный брак, заявила сама Уилкинс в соцсети X.

Пошли и сделали все по закону подписала певица совместное с мужем фото, на котором она показывает кольцо на безымянном пальце

Патель ответил ей, разместив эмодзи сердца и кольца.

Уилкинс и Патель начали встречаться в январе 2023 года.

Уилкинс родилась в Бостоне в 1998 году, в детстве снималась в сериалах. Патель родился в 1980 году.

Газета Politico сообщила, что Патель может посетить Москву и Санкт-Петербург 14-15 октября. Принимающей стороной, скорее всего, выступит ФСБ, считает газета.