Москва5 октВести.Глава Федерального бюро расследований (ФБР) США Кэш Патель и кантри-певица Алексис Уилкинс вступили в законный брак, заявила сама Уилкинс в соцсети X.
Пошли и сделали все по законуподписала певица совместное с мужем фото, на котором она показывает кольцо на безымянном пальце
Патель ответил ей, разместив эмодзи сердца и кольца.
Уилкинс и Патель начали встречаться в январе 2023 года.
Уилкинс родилась в Бостоне в 1998 году, в детстве снималась в сериалах. Патель родился в 1980 году.
Газета Politico сообщила, что Патель может посетить Москву и Санкт-Петербург 14-15 октября. Принимающей стороной, скорее всего, выступит ФСБ, считает газета.