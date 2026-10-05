Москва5 октВести.Глава Федерального бюро расследований (ФБР) США Кэш Патель и кантри-певица Алексис Уилкинс вступили в законный брак, заявила сама Уилкинс в соцсети X.

Пошли и сделали все по закону

подписала певица совместное с мужем фото, на котором она показывает кольцо на безымянном пальце

Патель ответил ей, разместив эмодзи сердца и кольца.

Уилкинс и Патель начали встречаться в январе 2023 года.

Уилкинс родилась в Бостоне в 1998 году, в детстве снималась в сериалах. Патель родился в 1980 году.

Газета Politico сообщила, что Патель может посетить Москву и Санкт-Петербург 14-15 октября. Принимающей стороной, скорее всего, выступит ФСБ, считает газета.