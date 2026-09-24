Москва24 сен Вести.Дочь актрисы Анны Ковальчук Злата Ильченко вышла замуж за фронтмена рок-группы "Для дур" Артема Розанира, выступающего под псевдонимом Тема Джесс.

Как сообщает Super со ссылкой на источники, церемония бракосочетания состоялась 17 сентября в ЗАГСе №1 в Санкт-Петербурге.

Злата в качестве свадебного наряда выбрала пышное белое платье с корсетом и длинную фату с кружевом. Жених Артем появился в классическом черном костюме и белой рубашке.

Актриса Анна Ковальчук также присутствовала на торжестве.

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