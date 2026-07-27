Во второй раз женился сын Виктора Рыбина и Натальи Сенчуковой Сын Виктора Рыбина и Натальи Сенчуковой снова женился

Москва27 июл Вести.Сын исполнителей Виктора Рыбина и Натальи Сенчуковой Василий на днях сочетался браком со своей девушкой Валерией Новиковой. Об этом сообщает "СтарХит".

На своем празднике молодые собрали самых близких людей, включая родителей, конечно же. Звездные мама и отец 27-летнего Василия Рыбина отрывались по полной и веселили гостей искрометными выступлениям говорится в сообщении

Невеста выбрала для бракосочетания классический свадебный наряд с фатой, а жених был в темном костюме с бабочкой. Фотографиями и видео со свадьбы Валерия поделилась в своих соцсетях.

Для Василия Рыбина это второй брак. В прошлом он был женат на девушке Дарье.