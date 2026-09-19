"Я счастлив": 24-летний сын Дмитрия Губерниева женился Сын спортивного комментатора Дмитрия Губерниева Михаил женился на журналистке

Москва19 сен Вести.Сын известного спортивного комментатора Дмитрия Губерниева Михаил женился. Об этом следует из его публикаций в соцсетях.

Избранницей 24-летнего Михаила стала журналистка и блогер по имени Анастасия.

А теперь у нас появилась… Губерниева! А если серьезно… я счастлив сказано в публикации

В свою очередь его избранница опубликовала пост с подписью: "День, когда я стала женой!".

Судя по кадрам из соцсетей, жених выбрал костюм светло-голубого цвета. Невеста надела наряд белого цвета с жакетом.

Михаил Губерниев - участник телешоу и телеведущий; сын Дмитрия Губерниева и серебряного призера Олимпийских игр в Барселоне, бегуньи Ольги Богословской.

Ранее стало известно, что внучатая племянница телеведущей Ангелины Вовк вышла замуж за редактора шоу "Малахов".