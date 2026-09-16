Москва16 сен Вести.Внучатая племянница телеведущей Ангелины Вовк, названная в ее честь, вышла замуж. Избранником девушки стал видеоредактор программы "Малахов" Иван Полбенников. О том, где молодой человек познакомился с Ангелиной Вовк – младшей, он рассказал в интервью Андрею Малахову, сообщает ИС "Вести".

По словам видеоредактора, знакомство с родственницей легендарной телеведущей произошло на работе - встреча произошла в момент, когда Вовк-младшая выходила из своей гримерки.

Мы с Ангелиной познакомились у меня на работе. Первый раз я ее увидел, когда она выходила из гримерки. Грация, стать, голос. Я опешил. Именно в тот момент, мне кажется, я и попал в эти сети. Потихоньку как-то пытался привлечь к себе внимание. Попытки, конечно, были не самые удачные. Я невероятно нервничал, когда пытался пригласить Ангелину на первое свидание. Первое, что было в голове — куда? Потому что, вы сами прекрасно понимаете, человек непростой. В конечном счете я выбрал очень милый и классный ресторан. Мы превосходно посидели там рассказал Полбенников

Работник телевидения признался, что ощутил чувство влюбленности во время обсуждения литературы.

Это, возможно, покажется странным, но меня очень привлекает интеллект, а потом все остальное. И в тот момент я почувствовал, что у меня екнуло. Потому что достаточно нетипичная история, когда люди вместо того, чтобы обсуждать какие-то бытовые или какие-то такие насущные проблемы, разговаривают о Шолохове, например, "Тихий Дон" или что-то в таком духе. Вот в тот момент я понял, что это мое. В дальнейшем этих встреч стало больше, больше и еще больше. И с каждым разом после этих встреч я понимал, что я влюбляюсь все сильнее и сильнее добавил он

Свадьба состоялась 8 августа 2026 года. Выбор даты был сделан неслучайно: по словам Ивана Полбенникова, в дате присутствует "магическая история".

Буквально на следующий день после того, как я сделал предложение, мне стали говорить: "А что, когда дата свадьбы? Нужно выбирать, нужно быстрее, быстрее, быстрее занять что-то такое красивое и интересное"… Мы назначили дату свадьбы на 8 августа 2026 года, чтобы образовалась такая некая магическая история — три восьмерки поделился видеоредактор

Иван Полбенников также признался, что подготовка к свадьбе шла целый год.

Сама же легендарная телеведущая в интервью Андрею Малахову признается: во время знакомства молодого человека с ней, она увидела искренние намерения Ивана и его готовность сделать внучку счастливой.