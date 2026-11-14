Москва14 ноя Вести.20-летняя российский блогер Аврора Киба вышла замуж в Баку, утверждает издание StarHit со ссылкой на источники.

По данным издания, свадьба состоялась 13 ноября в отеле "Four Seasons". В материале сказано, что торжество прошло в условиях строжайшей секретности, а гостей попросили не снимать праздник.

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Авторы материала утверждают, что избранником Авроры Кибы стал азербайджанский предприниматель. Однако сама блогер пока не подтвердила эту информацию и в целом сообщения о свадьбе.

Летом 2024 года Аврора Киба вышла в свет в обществе певца Григория Лепса, которому сейчас 64 года. Тогда артист назвал спутницу своей невестой. В январе 2026 года было объявлено о разрыве отношений.