СМИ: фигуристка Щербакова тайно расписалась с хоккеистом Шакировым StarHit: фигуристка Щербакова тайно расписалась с хоккеистом Шакировым

Москва10 ноя Вести.Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова вышла замуж за хоккеиста Артема Шакирова, утверждает издание StarHit со ссылкой на свой источник.

Инсайдер уверяет, что регистрация состоялась 13 октября в московском Дворце бракосочетания № 1.

Щербакова и Шакиров тайно заключили брак в самом красивом ЗАГСе столицы — Грибоедовском. Пока спортсмены не поделились этой новостью с поклонниками пишет издание

Подтверждения этой информации от фигуристки и хоккеиста пока не поступало.

В июле 22-летняя Анна Щербакова сообщила о помолвке, опубликовав в соцсетях фотографию с кольцом на безымянном пальце с подписью "19.07.26".