Москва10 нояВести.Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова вышла замуж за хоккеиста Артема Шакирова, утверждает издание StarHit со ссылкой на свой источник.
Инсайдер уверяет, что регистрация состоялась 13 октября в московском Дворце бракосочетания № 1.
Щербакова и Шакиров тайно заключили брак в самом красивом ЗАГСе столицы — Грибоедовском. Пока спортсмены не поделились этой новостью с поклонникамипишет издание
Подтверждения этой информации от фигуристки и хоккеиста пока не поступало.
В июле 22-летняя Анна Щербакова сообщила о помолвке, опубликовав в соцсетях фотографию с кольцом на безымянном пальце с подписью "19.07.26".