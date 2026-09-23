Жених Семенович подарил ей кольцо с бриллиантом по цене столичной двушки Шреер подарил Семенович кольцо стоимостью примерно в 15 миллионов рублей

Москва23 сен Вести.Актриса и певица Анна Семенович рассказала, что бизнесмен Денис Шреер сделал ей предложение и вручил помолвочное кольцо Graff.

Ее слова приводит KP.RU. Кольцо с бриллиантом оценивается в 15-20 миллионов рублей.

По словам Семенович, предложение было сделано внезапно на кухне. Сама актриса призналась, что совсем не ожидала такого подарка от своего мужчины.

Кольцо действительно фантастическое. Даже не ожидала, что любимый подарит мне такое украшение. Форма камня - груша - мне очень нравится. Думаю, кольцо от Graff - мечта каждой женщины. Потом оно наверняка станет фамильной реликвией, которая перейдет нашим детям рассказала она

13 сентября российская актриса впервые рассказала, что получила предложение руки и сердца от своего возлюбленного.

Семенович ранее не состояла в официальном браке. С Шреером певица познакомилась в 2023 году, а впервые пара появилась вместе на публике в конце 2024-го, подтвердив свои отношения.