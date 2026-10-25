Блогерша Анастасия Миронова объявила о помолвке с Дмитрием Масюком

Блогерша Анастасия Миронова выходит замуж за топ-менеджера Яндекса Блогерша Анастасия Миронова объявила о помолвке с Дмитрием Масюком

Москва25 окт Вести.Блогерша и предпринимательница Анастасия Миронова в своих соцсетях объявила о помолвке с топ-менеджером "Яндекса" Дмитрием Масюком.

Миронова опубликовала совместные полароидные снимки с возлюбленным, на которых продемонстрировала помолвочное кольцо. Масюк подарил ей винтажное золотое украшение с розовым камнем.

Публикацию блогерша сопроводила короткой подписью: "Да".

Масюк занимает пост директора бизнес-группы поиска и рекламных технологий "Яндекса". Об отношениях с Мироновой стало известно в июне.

Прежде предпринимательница встречалась с рэпером Navai, о чем также сообщала в своих соцсетях. Пара подтвердила отношения в июне 2025 года, появившись вместе на закрытом праздновании дня рождения певицы Анны Asti. В начале 2026 года стало известно об их расставании.

Ранее Миронова запустила рекламную кампанию спрея для волос своего бренда PREDUBEZHDAI, сопроводив ее фотографиями с кладбища. Пост вызвал неоднозначную реакцию пользователей, однако блогерша объяснила специфический выбор концепцией своего бренда.