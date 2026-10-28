Москва28 октВести.20-летняя победительница конкурсов "Мисс БРИКС – 2026" и "Мисс Россия - 2024" Валентина Алексеева объявила о помолвке с челябинским бизнесменом 50-летним Ильей Мительманом. Об этом она сообщила в интервью на YouTube-канале.
Девушка сообщила, что избранник сделал ей красивое предложение. При этом свадьба, по ее словам, пока не планируется.
Свадьба пока не ожидается в силу нашего непростого времени в странеотметила Валентина
Ранее Валентина Алексеева опровергала сообщения о свадьбе с 50-летним бизнесменом.