"Мисс БРИКС" Валентина Алексеева подтвердила помолвку с 50-летним Мительманом "Мисс БРИКС" Валентина Алексеева объявила о помолвке с бизнесменом Мительманом

Москва28 окт Вести.20-летняя победительница конкурсов "Мисс БРИКС – 2026" и "Мисс Россия - 2024" Валентина Алексеева объявила о помолвке с челябинским бизнесменом 50-летним Ильей Мительманом. Об этом она сообщила в интервью на YouTube-канале.

Девушка сообщила, что избранник сделал ей красивое предложение. При этом свадьба, по ее словам, пока не планируется.

Свадьба пока не ожидается в силу нашего непростого времени в стране отметила Валентина

Ранее Валентина Алексеева опровергала сообщения о свадьбе с 50-летним бизнесменом.