Москва29 окт Вести.Победительница конкурсов красоты "Мисс БРИКС-2026" и "Мисс Россия-2024", 20-летняя Валентина Алексеева, объявила о помолвке с 50-летним предпринимателем Ильей Мительманом. Об этом сообщает KP.RU.

По словам модели, предложение руки и сердца прошло красиво, однако детали события она предпочла оставить в тайне.

Спасибо за поздравления, но комментарии я по этому поводу не даю сказала Алексеева

Девушка уточняла, что получила помолвочное кольцо, но сама свадебная церемония пока откладывается из-за текущей обстановки в стране.

Родители невесты и сам предприниматель также отказались от общения с прессой.

Как сообщал Telegram-канал Mash, их свадьба обойдется в 500 миллионов рублей.