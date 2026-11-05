Павел Дуров появился на вечеринке в Дубае с новой спутницей

Дуров появился на публике с новой девушкой Павел Дуров появился на вечеринке в Дубае с новой спутницей

Москва5 ноя Вести.Основатель Telegram Павел Дуров посетил вечеринку в честь Хэллоуина в Дубае в компании новой спутницы. Фотографию предпринимателя опубликовал Instagram-аккаунт (соцсеть принадлежит компании Meta, признана в РФ экстремистской и запрещена) комплекса J1 Beach Dubai.

Мероприятие прошло в пляжном клубе Sirene by Gaia. Дуров появился на вечеринке в образе гладиатора с кожаными доспехами, а его спутница была одета в пляжный наряд, очки и платок.

Ранее в соцсетях появились слухи о расставании Дурова с Юлией Вавиловой. Об их романе стало известно в августе 2024 года.