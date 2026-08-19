Москва19 авг Вести.Мессенджер Telegram направил в адрес Корпорации по управлению доменными именами и IP-адресами (ICANN) заявку на получение собственной доменной зоны .gram. Об этом сообщил основатель сервиса Павел Дуров (внесен в перечень террористов и экстремистов).

Если заявка будет одобрена ICANN, миллиард пользователей Telegram смогут получить собственные домены второго уровня отметил Дуров

В случае положительного ответа пользователи смогут получать домены второго уровня, привязанные к их именам в мессенджере. По словам Дурова, на базе таких адресов можно будет создавать интерактивные веб-сайты при помощи промптов (текстовых запросов).