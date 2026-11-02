Абрамович появился на публике с украинской моделью Натальей Гоций Миллиардер Абрамович вышел в свет в компании украинской модели Натальи Гоций

Москва2 ноя Вести.Российский бизнесмен Роман Абрамович впервые вышел в свет в компании новой спутницы. Речь идет об украинской подиумной модели Наталье Гоций, роман с которой приписывают миллиардеру.

Абрамович и Гоций накануне посетили светское мероприятие в Баку. О личной жизни предпринимателя после его развода с дизайнером Дарьей Жуковой ничего не было известно.

Журналистка Ксения Собчак в своих соцсетях рассказала, что их роман длится около четырех лет, однако все это время пара не афишировала подробности для СМИ.

Тем временем первый светский выход пары Романа Абрамовича с Натальей Гоций, бывшей моделью Victoria’s Secret из Украины, случился вчера на Baku International Arts Festival написала она

Журналистка также привела фотографию с мероприятия, опубликованную азербайджанским изданием Oxu.az. На ней Абрамович идет рядом с Гоций.

Наталье Гоций 41 год, она родилась в Киеве. В 2004 году она стала победительницей международного конкурса Ford Supermodel of the World. Через два года модель стала "ангелом" Victoria's Secret. Она также появлялась на обложках модных журналов и принимала участие в показах Gucci, Dolce & Gabbana, Valentino.

Ранее певец Стас Михайлов опроверг слухи о разводе с женой Инной. Он уточнил, что у них в отношениях все хорошо, и призвал порадоваться за их семью.