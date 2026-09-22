Павла Дурова и Юлию Вавилову подозревают в расставании Бывший PR-менеджер Павла Дурова подтвердил его расставание с Юлией Вавиловой

Москва22 сен Вести.В интернете обсуждают возможное расставание основателя Telegram Павла Дурова (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) с его возлюбленной Юлией Вавиловой.

В блоге Вавиловой появилось новое фото, на котором она в компании некого мужчины, чье лицо не видно в кадре. На фотографии они держат стаканчики с фруктами и сладкими наполнителями.

Пользователи обратили внимание, что такой десерт не сочетается со строгим рационом Дурова, который не раз заявлял, что уже давно отказался от сахара и фастфуда. Это натолкнуло подписчиков на мысли о расставании пары.

Бывший PR-менеджер предпринимателя Георгий Лобушкин подтвердил догадки пользователей.

Наши источники это подтверждают написал он под одним из постов на эту тему

Ранее IT-специалист и преподаватель из Испании Энрике Ариас Хиль выразил мнение, что Дуров мог согласиться на передачу данных пользователей Telegram западным властям в обмен на освобождение во Франции.