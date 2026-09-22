Москва22 сенВести.В интернете обсуждают возможное расставание основателя Telegram Павла Дурова (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) с его возлюбленной Юлией Вавиловой.
В блоге Вавиловой появилось новое фото, на котором она в компании некого мужчины, чье лицо не видно в кадре. На фотографии они держат стаканчики с фруктами и сладкими наполнителями.
Пользователи обратили внимание, что такой десерт не сочетается со строгим рационом Дурова, который не раз заявлял, что уже давно отказался от сахара и фастфуда. Это натолкнуло подписчиков на мысли о расставании пары.
Бывший PR-менеджер предпринимателя Георгий Лобушкин подтвердил догадки пользователей.
Наши источники это подтверждаютнаписал он под одним из постов на эту тему
Ранее IT-специалист и преподаватель из Испании Энрике Ариас Хиль выразил мнение, что Дуров мог согласиться на передачу данных пользователей Telegram западным властям в обмен на освобождение во Франции.