Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж объявил о своем возвращении Ассанж объявил, что возвращается в публичное пространство

Москва17 сен Вести.Журналист и основатель сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж сообщил в соцсети X о своем возвращении в публичное пространство.

Ассанж вышел на свободу из британской тюрьмы в июне 2024 года.

Я вернулся написал Ассанж в сообщении в X

Ассанж стал всемирно известен как основатель сайта утечек конфиденциальной информации WikiLeaks, где были опубликованы документы о тюрьме в Гуантанамо, а также войнах США в Афганистане и Ираке.

В США Ассанжу грозило до 175 лет тюрьмы, американские власти требовали его экстрадиции из Британии. По досудебному соглашению Ассанж признал вину и получил пять лет тюрьмы, этот срок к тому времени он уже провел в британской тюрьме.

В мае 2025 года журналист появился на Каннском фестивале с белой футболке с именами 4986 палестинских детей в возрасте пяти лет и младше, убитых израильскими силами с 2023 года