Бывший минис армии США Дрисколл публично выступил в Киеве после отставки

Экс-министр армии США Дрисколл впервые выступил публично после отставки в Киеве Бывший минис армии США Дрисколл публично выступил в Киеве после отставки

Москва13 сен Вести.Бывший министр армии США Дэн Дрисколл посетил украинскую столицу, где состоялось его первое публичное выступление после ухода с должности. Об этом сообщил телеканал CBS News.

По данным телеканала, Дрисколл участвовал в мероприятии вместе с бывшим генеральным директором Google Эриком Шмидтом, занимающимся поставками беспилотников Украине.

Позднее присутствие экс-министра в Киеве подтвердила журналистка NewsNation Келли Мейер, сославшись на собственные источники.

Третьего сентября Дрисколл подтвердил свое увольнение с поста министра армии США.