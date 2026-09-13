Москва13 сенВести.Бывший министр армии США Дэн Дрисколл посетил украинскую столицу, где состоялось его первое публичное выступление после ухода с должности. Об этом сообщил телеканал CBS News.
По данным телеканала, Дрисколл участвовал в мероприятии вместе с бывшим генеральным директором Google Эриком Шмидтом, занимающимся поставками беспилотников Украине.
Позднее присутствие экс-министра в Киеве подтвердила журналистка NewsNation Келли Мейер, сославшись на собственные источники.
Третьего сентября Дрисколл подтвердил свое увольнение с поста министра армии США.